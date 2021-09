(Di lunedì 20 settembre 2021) In 160 ballavanoaccalcati in una. La Polizia locale ha chiuso il locale per cinque giorni, per mancato rispetto delle norme anti Covid. Il blitz dei ghisa è ...

In 160 a ballare senza mascherina: chiusa discoteca a Milano

In 160 ballavano senza mascherina accalcati in una discoteca a Milano. La Polizia locale ha chiuso il locale per cinque giorni, per mancato rispetto delle norme anti Covid. Il blitz dei ghisa è avvenuto ... Milano, 20 settembre - In 160 ballavano senza mascherina accalcati in una discoteca a Milano. La Polizia locale ha chiuso il locale per cinque giorni, per mancato rispetto delle norme anti Covid. Il b ... Tutti insieme, ignorando ogni minima norma anti covid. Una discoteca di via Boncompagni, in zona Corvetto a Milano, è stata chiusa nel weekend dalla polizia locale dopo che all'interno della struttura ...