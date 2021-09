Basket: i problemi delle due anime di Bologna. Virtus, chi per sostituire Udoh? Fortitudo, spunta Ataman da sponsor. E Repesa… (Di domenica 19 settembre 2021) Se una parte di Bologna piange, l’altra certo non ride. Virtus e Fortitudo sono ognuna in momenti diversi, e nessuna ha il sorriso sulle labbra, dal momento che tanto in Supercoppa quanto lontano dalla Unipol Arena di acqua sotto i ponti ne sta passando in abbondanza. Ma andiamo con ordine. Nella serata di ieri, le V nere hanno perso, per un tempo ancora da definire Ekpe Udoh: il centro trentaquattrenne di Oklahoma City, a metà secondo quarto, è finito a terra dopo una scivolata su uno degli adesivi del parquet di Casalecchio di Reno; per lui problema al ginocchio sinistro abbastanza grave da dover richiedere l’intervento ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Se una parte dipiange, l’altra certo non ride.sono ognuna in momenti diversi, e nessuna ha il sorriso sulle labbra, dal momento che tanto in Supercoppa quanto lontano dalla Unipol Arena di acqua sotto i ponti ne sta passando in abbondanza. Ma andiamo con ordine. Nella serata di ieri, le V nere hanno perso, per un tempo ancora da definire Ekpe: il centro trentaquattrenne di Oklahoma City, a metà secondo quarto, è finito a terra dopo una scivolata su uno degli adesivi del parquet di Casalecchio di Reno; per lui problema al ginocchio sinistro abbastanza grave da dover richiedere l’intervento ...

