Variante Delta e zone gialle, i giorni della verità. Ilaria Capua: «Abbiamo 6 settimane per fermare il virus» (Di venerdì 6 agosto 2021) Sul fronte della pandemia la domanda è sempre la stessa: che cosa ci attende a settembre? Torneranno le zone gialle? Per rispondere in modo non superficiale a questa domanda occorre fissare... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 agosto 2021) Sul frontepandemia la domanda è sempre la stessa: che cosa ci attende a settembre? Torneranno le? Per rispondere in modo non superficiale a questa domanda occorre fissare...

fattoquotidiano : Asia travolta dalla variante Delta: in Thailandia obitori pieni, oltre 1700 morti in Indonesia - RobertoBurioni : Sappiamo anche che la sua efficacia è diminuita da quando è apparsa la variante Delta, ma non è dato sapere al mome… - Adnkronos : #Bassetti: 'Chi è immunizzato ha il 90% in meno di capacità di contagiare'. #varianteDelta - 1511maxi : RT @laura_ceruti: se #Crosetto dopo 2 vaccini ha avuto variante Delta, anche seria, vogliamo dire che senza vaccino poteva non sopravvivere… - MarySpes : RT @metalcutting35: @HoaraBorselli intanto USA,UK,Francia,Israele con settembre faranno il richiamo,la 3ª inoculazione,ai già vaccinati,i v… -