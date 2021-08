Udinese, nome nuovo per l’attacco: è Armando Broja dal Chelsea (Di venerdì 6 agosto 2021) In casa Udinese si cerca il colpo in grado di puntellare il reparto avanzato. Il nome nuovo sarebbe quello di Armando Broja, gioiellino classe 2001 di proprietà del Chelsea. I Blues avrebbero aperto al prestito del giocatore 19enne, nell’ultima stagione in forza al Vitesse, autore di 10 reti in 30 presenze e che ha ben figurato in un campionato ostico come quello dell’Eredivisie, tanto da attirare le attenzioni di numerosi club inglesi oltre che dell’Udinese. Broja, il profilo del baby talento seguito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) In casasi cerca il colpo in grado di puntellare il reparto avanzato. Ilsarebbe quello di, gioiellino classe 2001 di proprietà del. I Blues avrebbero aperto al prestito del giocatore 19enne, nell’ultima stagione in forza al Vitesse, autore di 10 reti in 30 presenze e che ha ben figurato in un campionato ostico come quello dell’Eredivisie, tanto da attirare le attenzioni di numerosi club inglesi oltre che dell’, il profilo del baby talento seguito ...

Advertising

gombacci : Come ogni anno si avvicina il momento dell’asta del #fantacalcio. Come ogni anno, chiederò a @MattiaPertoldi un sug… - Lorenzo91910410 : RT @LudovicoRossini: Tanti soldi per #Lukaku. Io li reinvestirei su un nome nuovo: #Molina dell’Udinese. Sono certo siate d’accordo con me. - 9NZ2 : RT @LudovicoRossini: Tanti soldi per #Lukaku. Io li reinvestirei su un nome nuovo: #Molina dell’Udinese. Sono certo siate d’accordo con me. - doctorappleita : RT @LudovicoRossini: Tanti soldi per #Lukaku. Io li reinvestirei su un nome nuovo: #Molina dell’Udinese. Sono certo siate d’accordo con me. - Lord_Damiano69 : RT @LudovicoRossini: Tanti soldi per #Lukaku. Io li reinvestirei su un nome nuovo: #Molina dell’Udinese. Sono certo siate d’accordo con me. -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese nome Empolimania: serve almeno un colpo per reparto, con l'Udinese primo test attendibile Sabato ad Abano Terme ci sarà l' amichevole contro l'Udinese, prima occasione per Andreazzoli di ... Manca, a mio avviso, anche un nome di esperienza a centrocampo. Dei giocatori in rosa solo Stulac e ...

Giuseppe Porcelli: Il Napoli? E' tutto in quei gol all'ultimo minuto. Benedetto Novantesimo, le 50 reti indimenticabili ... fino ai giorni nostri, all'ultimo gol di Bakayoko segnato quest'anno (2021) contro l'Udinese. Nel ... Ma la passione è quella di ogni napoletano degno del nome: aggiungere alla venerazione per San Carlo ...

Mercato Udinese – Marino scalpita, il nuovo nome per l’attacco è superbo Mondo Udinese Il riepilogo delle operazioni ufficiali della sessione estiva L’elenco di tutti i movimenti ufficiali dei club di Serie A e dei principali trasferimenti esteri avvenuti dalla conclusione del campionato scorso La sessione di calciomercato sarà lunga, con molti ru ...

Juventus, Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito al Vicenza La Juventus è attesa da altre due amichevoli importanti prima dell'inizio del campionato. Domenica 8 agosto sfiderà il Barcellona nel Trofeo Gamper, sabato 14 agosto ci sarà il match contro l'Atalanta ...

Sabato ad Abano Terme ci sarà l' amichevole contro l', prima occasione per Andreazzoli di ... Manca, a mio avviso, anche undi esperienza a centrocampo. Dei giocatori in rosa solo Stulac e ...... fino ai giorni nostri, all'ultimo gol di Bakayoko segnato quest'anno (2021) contro l'. Nel ... Ma la passione è quella di ogni napoletano degno del: aggiungere alla venerazione per San Carlo ...L’elenco di tutti i movimenti ufficiali dei club di Serie A e dei principali trasferimenti esteri avvenuti dalla conclusione del campionato scorso La sessione di calciomercato sarà lunga, con molti ru ...La Juventus è attesa da altre due amichevoli importanti prima dell'inizio del campionato. Domenica 8 agosto sfiderà il Barcellona nel Trofeo Gamper, sabato 14 agosto ci sarà il match contro l'Atalanta ...