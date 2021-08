Rinnovo Dybala, domani l’incontro con la dirigenza: le cifre dell’accordo (Di venerdì 6 agosto 2021) Rinnovo Dybala – Dopo quasi un anno di attesa, potrebbe finalmente trovare una conclusione la telenovela sul contratto di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero, in scadenza nel giugno del 2022, sembra essere a un passo dal Rinnovo con la Juventus. Il ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri avrebbe facilitato la trattativa: con il tecnico livornese, infatti, il numero 10 si è nuovamente sentito al centro del progetto. “Paulo sarà il vice capitano quest’anno. Quando è arrivato alla Juve, al mio secondo anno, era un ragazzino. Quando me ne sono andato era ancora giovane, ora ho ritrovato un uomo”, ha ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 6 agosto 2021)– Dopo quasi un anno di attesa, potrebbe finalmente trovare una conclusione la telenovela sul contratto di Paulo. L’attaccante bianconero, in scadenza nel giugno del 2022, sembra essere a un passo dalcon la Juventus. Il ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri avrebbe facilitato la trattativa: con il tecnico livornese, infatti, il numero 10 si è nuovamente sentito al centro del progetto. “Paulo sarà il vice capitano quest’anno. Quando è arrivato alla Juve, al mio secondo anno, era un ragazzino. Quando me ne sono andato era ancora giovane, ora ho ritrovato un uomo”, ha ...

Advertising

romeoagresti : Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del gioc… - mirkocalemme : +++ Sondaggio #Inter per #Dybala, il cui agente incontrerà la #Juventus per il rinnovo nei prossimi giorni+++ A bre… - forumJuventus : ?? [GdS] Juventus, è tempo di incontri ?? Si decide su Locatelli, poi via alle danze per il rinnovo di Dybala ??… - MarinoAlaimo : @RunawayAgain @Gianpaolo_5 @Gia_Pezzi @guidotolomei Secondo me stiamo parlando del nulla visto che il rinnovo è sch… - elreygiovannino : ??'#Messi ALLA #Juventus È UFFICIALE, LUNEDÌ VISITE MEDICHE E FIRMA'?? La notizia sta facendo il giro del web. FAKE… -