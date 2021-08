LIVE Lotta | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | tra poco Conyedo Chamizo sfiderà Dake per il bronzo

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.01 Definito il quarto di finale del cubano cheil macedone Nurov. Si formano anche i primi quarti nei 50kg: Stadnik contro Hamdi e Susaki attende l’avversaria. 04.58 Salas Perez è il terzo atleta ad approdare ai quarti di finale nella categoria 97 kg: tra due match sarà il turno dell’azzurro. 04.55 Infine, per quanto riguarda il 53kg femminile, la finale sarà tra la cinese Pang e la giapponese Mukaida. Per ilinvece se la giocheranno Winchester contro Kaladzinskaya e Essombe Tiako contro Bat. Sfide al via dalle 13.55 sul tappeto B. 04.52 ...