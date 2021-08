De Luca in diretta: “Dopo Ferragosto prenderemo misure importanti” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Dopo Ferragosto prenderemo misure importanti per contenere il contagio del virus.” Lo ha detto il presidente Vincenzo De Luca durante la sua diretta settimanale. “Siamo entrati in una fase delicata. Dobbiamo sostenere le attività economiche, commercio e turismo soprattutto ma anche aprire gli occhi rispetto a nuovi contagi e all’aggressività della variante Delta che sta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) “per contenere il contagio del virus.” Lo ha detto il presidente Vincenzo Dedurante la suasettimanale. “Siamo entrati in una fase delicata. Dobbiamo sostenere le attività economiche, commercio e turismo soprattutto ma anche aprire gli occhi rispetto a nuovi contagi e all’aggressività della variante Delta che sta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Green card e campagna vaccinale | Cosa ha detto De Luca in diretta - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: La conferenza stampa dell’ex pm Luca Palamara in diretta - Corriere : La conferenza stampa dell’ex pm Luca Palamara in diretta - occhio_notizie : De Luca: 'Oggi 526 positivi, tra questi vaccinati con una dose e immunizzati' - sinidi67 : @lucaserafini4 @MilanNewsit Ciao Luca, stante la situazione in casa inter, da giornalista, come giustifichi l'uscit… -