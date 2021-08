Atletica, Olimpiadi Tokyo: Katie Nageotte vince col brivido nel salto con l’asta femminile, sul podio anche Sidorova e Bradshaw (Di giovedì 5 agosto 2021) Katie Nageotte rispetta il pronostico della vigilia e, nonostante un brivido iniziale, conquista la medaglia d’oro nel salto con l’asta femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La primatista mondiale stagionale, alla prima partecipazione olimpica, si è imposta con una misura inferiore rispetto al record personale ma comunque sufficiente per regolare le rivali più accreditate. La 30enne americana, dopo aver rischiato di finire fuori gara alla misura d’ingresso (due errori a 4,50 ed un terzo tentativo valido per un soffio), è salita progressivamente di colpi fino a ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)rispetta il pronostico della vigilia e, nonostante uniniziale, conquista la medaglia d’oro nelconai Giochi Olimpici di2021. La primatista mondiale stagionale, alla prima partecipazione olimpica, si è imposta con una misura inferiore rispetto al record personale ma comunque sufficiente per regolare le rivali più accreditate. La 30enne americana, dopo aver rischiato di finire fuori gara alla misura d’ingresso (due errori a 4,50 ed un terzo tentativo valido per un soffio), è salita progressivamente di colpi fino a ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Con la vittoria di Massimo #Stano nella marcia 20km, l'Italia ha conquistato 3 medaglie d'oro nell'atletica al… - Gazzetta_it : Olimpiadi, atletica: la 4x100 di Jacobs e Tortu vola in finale con il record italiano - Gazzetta_it : Olimpiadi L’atletica è rinata: tre ori come a Mosca ‘80 e Los Angeles ‘84 #Tokyo2020 - InterCLAzionale : RT @dreaminhogvarts: In questo patto col diavolo che abbiamo fatto prima delle Olimpiadi abbiamo chiaramente venduto la scherma in cambio d… - Fprime86 : RT @CorSport: “#Jacobs fenomeno, ma quanta gente sta rosicando?” -