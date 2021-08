La maledizione dei quarti di finale per le squadre azzurre a Tokyo 2020 (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Basket, pallanuoto e pallavolo. L'Italia degli sport di squadra più tradizionali si è fermata a un passo dal sogno olimpico. La soglia di sbarramento era quella dei quarti di finale, una linea di demarcazione che in modo crudele divide la gioia di giocarsi una medaglia dalla delusione di tornare a casa a mani vuote. Una medaglia di legno collettiva, di squadra, che non lenisce il rammarico di chi sa che ha perso una grande occasione. Una di quelle chance che arriva solo ogni quattro anni e, per molti, appena una volta nella vita. Pallacanestro a testa altissima Il basket azzurro è uscito a testa altissima dopo un'estate vissuta con l'adrenalina ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Basket, pallanuoto e pallavolo. L'Italia degli sport di squadra più tradizionali si è fermata a un passo dal sogno olimpico. La soglia di sbarramento era quella deidi, una linea di demarcazione che in modo crudele divide la gioia di giocarsi una medaglia dalla delusione di tornare a casa a mani vuote. Una medaglia di legno collettiva, di squadra, che non lenisce il rammarico di chi sa che ha perso una grande occasione. Una di quelle chance che arriva solo ogni quattro anni e, per molti, appena una volta nella vita. Pallacanestro a testa altissima Il basket azzurro è uscito a testa altissima dopo un'estate vissuta con l'adrenalina ...

