Omno - recensione

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo essersi fatto le ossa con numerosi spot televisivi, qualche produzione secondaria nel mondo dell'animazione digitale e un paio di incursioni nei VG (tra cui un ruolo come animatore per il primo State of Decay), Jonas Manke decise di mettersi in proprio per dedicarsi anima e corpo al suo primo videogame da solista. Sono passati cinque anni da allora e il piccolo/grande sogno dell'artista teutonico è diventato realtà. Il titolo in questione si chiamae non si perde in inutili parole... anzi, a dire la verità per tutta la durata dell'avventura il protagonista non ne pronuncia neanche una.fa parte di quella categoria di giochi in cui si va in ...