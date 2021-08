Olimpiadi di Tokyo, l'emozione della mamma di Jacobs: Marcell sarà il nuovo Bolt (Di domenica 1 agosto 2021) Desenzano Del Garda (Brescia), 1 agosto 2021 - Non ha dubbi mamma Viviana : Vedo in Marcell il nuovo Usain Bolt. "Sono emozionantissima, sapevo che avrebbe fatto ben", è la prima reazione ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Desenzano Del Garda (Brescia), 1 agosto 2021 - Non ha dubbiViviana : Vedo inilUsain. "Sono emozionantissima, sapevo che avrebbe fatto ben", è la prima reazione ...

ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - gnomini : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi Tokyo 2020 #Malagò: 'In Italia l'uomo più veloce al mondo e quello che salta più in alto!' - SenatoreF : Non ci credo #Tamberi #Gold vola a 2.37 nel salto in alto -