Jacobs oro nei 100 metri | la mamma | “Gli ho fatto anche da padre | ora si merita tutto”

"La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. E' vissuto senza padre e gli ho fatto da papà e mamma. Ha superato tante difficoltà e ora si merita tutto. Avevo buone sensazioni dopo che avevo trascorso un mese con lui e i suoi fratelli a Tenerife. Da quel periodo sono cambiati i suoi progetti ed è arrivato alla vittoria di oggi. Lo ha detto Viviana, la mamma di Marcell Jacobs, dopo l'incredibile vittoria nei 100 metri piani a Tokyo 2020: "Avevo detto che era il nuovo Bolt. Lo ha dimostrato, è il più veloce".

