Corona virus | Italia | 87285 attualmente positivi a test +4323 in un giorno con 128063 decessi 16 e 4134680 guariti 2170 Totale di 4350028 casi 6513 Dati della protezione civile | effettuati 264860 tamponi

AndreaV91234412 : RT @felicedavanzo: Pandemia corona virus; Cittadini deceduti 128.000 Parlamentari 1030 nessun deceduto. - dino49_pz : @Ussignur_ @Cambiacasacca @martinacarletti .Tra i virus del raffreddore comune ci sono i banali coronavirus, anche… - GBussacchetti : @EliseiNicole questa schifosa quando era il ministro della sanità nel governo Berlusconi 4 0 5 anni da è andata dal… - disicaterina : RT @italiano2021: @ALFO100897 il pd è peggio del corona virus - LucianoSiri68 : @FabioRocco86 @KersevanRoberto @andreabarolini @Valori_it @lemondefr @gonufrio @wganapini Beh dopo la vicenda Corona Virus ... -

Oggi in Abruzzo ci sono 85 nuovi positivi al Coronavirus, di età compresa tra 2 e 90 anni, di cui 24 nel Chietino, altrettanti nel Pescarese, 31 in provincia di Teramo e 9 in quella dell'Aquila. I ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 31 luglio 2021 in ...Olimpiadi: tiro con l’arco, Mauro Nespoli argento. Nuoto, Simona Quadarella medaglia di bronzo per l’Italia negli 800 stile libero. Pugilato: bronzo per Irma Testa. Sollevamento pesi: Antonino Pizzola ...Coronavirus, oggi 6mila 513 casi e sedici decessi. Roma - In leggera diminuzione il tasso di positività, che si attesta al 2,45 per cento ...