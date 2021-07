(Di giovedì 29 luglio 2021) È mortodel gruppo ZZ Top da oltre mezzo secolo. Il musicista72. “Siamo addolorati, è morto nel sonno nella sua casa di Houston in Texas”, annunciano gli altri due membri della band, Billy Gibbons e Frank Beard, dal sito ufficiale del gruppo. “A noi, insieme ai molti fanZZ Top di tutto il mondo, mancherà la tua presenza, il tuo buon animo e l’impegno duraturo nel dare ai TOP quel monumentale contributo al basso. Saremo per sempre legati a quel ’Blues Shuffle in C”, si legge sul sito. “Ci mancherai moltissimo, amigo”. La formazione ...

Advertising

Corriere : ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni - Adnkronos : Lutto nel mondo della musica: è morto Dusty Hill, bassista degli #ZzTop. L'annuncio della band. - ilpost : È morto Dusty Hill degli ZZ Top - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Se ne va Dusty Hill, bassista degli ZZ Top. Aveva 72 anni - ArgomentoL : Musica, ZZ Top, è morto il bassista Dusty Hill -

Ultime Notizie dalla rete : Dusty Hill

'Ci rattrista apprendere che il nostro amicoè morto nel sonno nella sua casa di Houston, Texas', hanno scritto gli altri due membri del gruppo Billy Gibson e Frank Beard. Di lui restano ..., morto storico bassista degli ZZ Top/ Aveva 72 anni, deceduto nel sonno 'Molti erano i volumi in - folio. Impossibile non vederli. Anche mio nonno Ernesto Codignola, che insegnava ...Tantissimi artisti del mondo della musica rock, e non solo, hanno ricordato in queste ore Dusty Hill, bassista degli ZZ Top morto a 72 anni.E' morto a Houston il bassista degli ZZ Top Dusty Hill. Aveva 72 anni e soffriva di problemi di salute che lo avevano fortemente debilitato ...