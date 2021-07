Green pass | Speranza | “Strumento anti-restrizioni | già scaricati 41 | 3 mln”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Ilè un mezzo essenziale per la gestione di questa fase epidemica diversa, caratterizzata da una alta percentuale di vaccinati nel Paese. E’ unoimportante per rendere più sicuri i luoghi dove esso è applicato e limitare le”. Così il ministro della Salute Robertorispondendo al Question time al Senato. “I numeri sono incoraggi– ha aggiunto – questa mattina alle 7 sono stati41,3 milioni di. Un dato significativo e una svolta digitale per il Paese”. L'articolo ...

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - giuliogaia : @gabrillasarti2 @noitre32 Imparare dai grillini più coerenti dei leghisti. Se si ritiene che una puttanata di Dragh… - g_piacente : RT @lameduck1960: Io ritengo il green pass in ogni sua declinazione un abominio, anche il solo concepirlo. C'è qualcuno che è disposto a ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

'I numeri delsono significativi e ci lasciano soddisfatti come Governo. Oggi ci sono stati, a stamattina, 41 milioni 300mila certificati scaricati. Un numero che cresce a ritmo di un 1 milione 200mila, ...C'era lui, mercoledì sera, alla guida del corteo Noa Pesaro, che si è fermato sotto casa del sindaco dem Matteo Ricci in quella che il primo cittadino ha denunciato come 'una ...Un curriculum robusto che lo ha portato ad insegnare nelle Università di Oxford e in quella americana dell’Illinois. Pierpaolo Sileri, oggi Sottosegretario alla salute dopo la prima esperienza come vi ...“Il 7 agosto, per la Giostra della Sfida della Quintana , al Campo de li Giochi potranno entrare 3.125 persone più i figuranti.