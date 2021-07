SBK | Pedercini fa acquisti nel MotoAmerica | a Most con Jayson Uribe

Advertising

motosprint : #WorldSBK, #Pedercini fa acquisti nel #MotoAmerica: a Most con Jayson #Uribe -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Pedercini

Motosprint.it

Nell'ultimo appuntamento, il TPR Racing ha gareggiato con una sola punta, ovvero il belga Loris Cresson, titolare da ... Diciamo cheabbia ingaggiato un eventuale multiruolo. Quest'anno, ...Lucio' Voglio ricordare la sua wild card nella 250 GP nel 1997 . Io correvo in 500 e, in ... Neil Hodgson 'Era il 2000, a Brands Hatch si correva il mondiale, io ero impegnato come wild ...In Repubblica Ceca il team Kawasaki di Lucio affiderà la ZX-10RR all'americano, pilota- pompiere-giornalista molto famoso Oltreoceano. Al suo fianco, il titolare belga Loris Cresson ...SBK: Il pilota romagnolo ha deciso di chiudere con il team di Guyot, ma per Most potrebbe esserci già una squadra interessata a Federico ...