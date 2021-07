Musica sotto choc, è stato trovato morto nel suo letto a soli 46 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) È morto Joey Jordison. Il batterista fondatore della band heavy metal Slipknot si è spento lunedì 26 luglio all'età di 46 anni, ma la famiglia ha comunicato il decesso solo in queste ore. In una nota, diramata ai media, è stato chiesto il rispetto della privacy dei suoi cari, in questo momento doloroso. Non sono state specificate le cause della morte. #FOTO A FINE ARTICOLO Joey Jordison era tra i fondatori degli Slipknot e ha suonato nella banda dal 1995 al 2013. In queste ore, è arrivata completamente inaspettata la notizia della morte. Nella nota diffusa dalla famiglia si legge: "Siamo addolorati nel condividere la notizia che ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 luglio 2021) ÈJoey Jordison. Il batterista fondatore della band heavy metal Slipknot si è spento lunedì 26 luglio all'età di 46, ma la famiglia ha comunicato il decesso solo in queste ore. In una nota, diramata ai media, èchiesto il rispetto della privacy dei suoi cari, in questo momento doloroso. Non sono state specificate le cause della morte. #FOTO A FINE ARTICOLO Joey Jordison era tra i fondatori degli Slipknot e ha suonato nella banda dal 1995 al 2013. In queste ore, è arrivata completamente inaspettata la notizia della morte. Nella nota diffusa dalla famiglia si legge: "Siamo addolorati nel condividere la notizia che ...

