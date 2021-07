Festeggiare il patrono: musica, teatro, bancarelle per S. Alessandro nel segno della “fiducia” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bergamo. Dopo Misericordia, Gratitudine, Coraggio, Speranza, Umiltà, Fraternità, Compassione, gli eventi celebrativi della festa di Sant’Alessandro 2021 sono illuminati dalla fiducia, virtù civica e religiosa che Comune e Diocesi offrono come spunto di una riflessione che metta in dialogo tutta la cittadinanza. La fiducia è fondamento delle relazioni: poggia sull’integrità della persona, sulle sue motivazioni e sulla condivisione di progetti e valori comuni. È risorsa nelle difficoltà e nelle incomprensioni, promuovendo la ricerca di soluzioni nel rispetto di obiettivi e motivazioni reciproche. È ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bergamo. Dopo Misericordia, Gratitudine, Coraggio, Speranza, Umiltà, Fraternità, Compassione, gli eventi celebrativifesta di Sant’2021 sono illuminati dalla, virtù civica e religiosa che Comune e Diocesi offrono come spunto di una riflessione che metta in dialogo tutta la cittadinanza. Laè fondamento delle relazioni: poggia sull’integritàpersona, sulle sue motivazioni e sulla condivisione di progetti e valori comuni. È risorsa nelle difficoltà e nelle incomprensioni, promuovendo la ricerca di soluzioni nel rispetto di obiettivi e motivazioni reciproche. È ...

infoitcultura : Letizia Ortiz e le figlie Leonor e Sofia di Spagna a tutto colore per festeggiare il patrono di Spagna - mikyriccia : Per festeggiare il giorno del nostro patrono in occasione dell’anno Santo 2021, ecco un’infiorata a forma di conchi… - StreusaPam : Tre giorni di festa per il borgo salentino tra musica e celebrazioni. #appuntamenti #cellinosanmarco #santopatrono… - ABetemps : -20 Luglio 2021- In tempo di pandemia ritrovarsi e festeggiare il Patrono. #maturitacivica #parrocodibionaz… - alerex28 : tutti sti tweet ‘cosa farete il 23’ mi fanno volare, per noi è festa nazionale capite?! è come festeggiare il santo patrono -