Napoli | sequestra automobilista in auto e lo rapina | arrestato 27enne Il nome

(Di martedì 27 luglio 2021) Gli agenti del commissariato di Pianura sono intervenuti in vico Costanzi per la segnalazione di una. Giunti sul posto, un giovane ha raccontato ai poliziotti che poco prima, mentre era a bordo della propriain un parcheggio di via Giorgio dei Grassi, un uomo si era introdotto nella sua vettura e lo ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Aldebaran_4 : RT @GDF: #GDF #Napoli sequestra beni a un “Colletto bianco” del clan Mallardo per oltre 20 milioni di #euro #NoiconVoi - Napoletanoassai : RT @GDF: #GDF #Napoli sequestra beni a un “Colletto bianco” del clan Mallardo per oltre 20 milioni di #euro #NoiconVoi - Ettore572 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Napoli, sequestra un giovane e lo #Rapina: arrestato 27enne a Pianura - - fattidinapoli : Napoli: Pianura, sequestra un giovane e lo rapina. Arrestato - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sequestra

Originariamente, le indagini della procura diavevano evidenziato come le risorse accumulate nel tempo sarebbero state favorite dal rapporto della famiglia Aprovitola con il clan Mallardo. ...Rapina da film a. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Costanzi a Pianura per la ...Una mostra con i reperti archeologici trafugati e ritrovati. Verrà inaugurata domani pomeriggio, alle 17,30, nella Cripta inferiore della Chiesa Madre di Positano. Le ceramiche, ...A Positano in mostra due preziosi reperti archeologici trafugati e strappati al mercato clandestino. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino comunica che mercoledì ...