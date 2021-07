Liliana Segre: «Follia paragonare vaccini a Shoah» (Di martedì 27 luglio 2021) Nelle manifestazioni, non autorizzate secondo la ministra dell’Interno Lamorgese, dei no vax nelle città italiane sono apparsi manifesti come questo: «Il lavoro rende liberi = Il vaccino rende liberi». E in molti hanno paragonato la stella di David al Green pass. È un paragone inaccettabile per Liliana Segre: «Sono follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza». Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Nelle manifestazioni, non autorizzate secondo la ministra dell’Interno Lamorgese, dei no vax nelle città italiane sono apparsi manifesti come questo: «Il lavoro rende liberi = Il vaccino rende liberi». E in molti hanno paragonato la stella di David al Green pass. È un paragone inaccettabile per Liliana Segre: «Sono follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza».

Advertising

HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Una follia paragonare i vaccini alla Shoah' - Agenzia_Ansa : Liliana Segre: 'Una follia paragonare i vaccini alla Shoah'. 'Sono gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'… - lauraboldrini : Liliana #Segre interviene per riaffermare verità storica e senso morale. Inaccettabile accostare la Shoah alle di… - Loredanataberl1 : RT @ZombieBuster5: A tutti quelli che “non puoi paragonare obbligo vaccinale e #greenpass all’olocausto” è bene rinfrescare la memoria. In… - adolar41744618 : RT @Lorenzo62752880: Segregateci pure. In palestra verrà la 90enne Liliana Segre. #NoGreenPass -