Guardia sei tu: “Nessuna visione strategica da parte dell’Amministrazione comunale” (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svolto lo scorso venerdì 23 luglio il Consiglio comunale a Guardia Sanframondi in cui dieci punti all’ordine del giorno hanno visto il confronto del gruppo consiliare “Guardia sei tu” con la compagine di maggioranza. Un consiglio che, anche se in piccola parte ha visto una intesa tra le due fazioni, ha comunque mostrato ancora una volta il profilo vacuo e inconsistente della squadra governativa. È stata approvata dall’intero Consiglio la Mozione presentata lo scorso 29 aprile, riguardo a un atto politico – amministrativo che prevede che la provincia di Benevento inserisca nel riordino della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svolto lo scorso venerdì 23 luglio il ConsiglioSanframondi in cui dieci punti all’ordine del giorno hanno visto il confronto del gruppo consiliare “sei tu” con la compagine di maggioranza. Un consiglio che, anche se in piccolaha visto una intesa tra le due fazioni, ha comunque mostrato ancora una volta il profilo vacuo e inconsistente della squadra governativa. È stata approvata dall’intero Consiglio la Mozione presentata lo scorso 29 aprile, riguardo a un atto politico – amministrativo che prevede che la provincia di Benevento inserisca nel riordino della ...

Advertising

anteprima24 : ** Guardia sei tu: 'Nessuna visione strategica da parte dell’Amministrazione comunale' ** - GiovannaCalabr9 : RT @Smartitina: Mettetevi in guardia da chi vi dice: 'La tua opinione non conta, non sei uno scienziato, ti devi affidare a chi ne sa di pi… - Marcellobello34 : @fallo_felice @ProfCampagna Tu sei quello che non ha mai capito un cazzo, vero? Il potere sta cercando di discrimin… - LuigiDonfrance1 : RT @Smartitina: Mettetevi in guardia da chi vi dice: 'La tua opinione non conta, non sei uno scienziato, ti devi affidare a chi ne sa di pi… - _m3myx : RT @fvckyoubabee: “c’è solo un modo per vincere: devi reagire. E se sei abbastanza fortunato da uscirne vivo,prenditi un momento per festeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia sei Manuele, barista di Cagliari: 'Niente vaccino, non controllerò i green pass perchè non sono uno sceriffo' I tavoli interni? Sono sei, e tra dieci giorni esatti lì si potrà accomodare per consumare solo chi ... Lavoro facendo caffè e cappuccini, il mio mestiere non è quello della guardia. Chi sono io per ...

Che differenza c'è tra una denuncia e una querela? ... polizia, guardia di finanza, ecc.) e narrare quanto accaduto. La denuncia può essere sporta in ... ad esempio, per lo stalking e il revenge porn , c'è tempo fino a sei mesi per presentare querela. Per ...

Guardia, l'opposizione: nessuna linea strategica da parte dell'Amministrazione comunale Fremondoweb Corigliano: sequestrati 900 chili di pesce in una struttura balneare La Guardia costiera nell'ambito dei controlli sulla filiera della pesca ha effettuato ieri un'ispezione all’interno di una struttura balneare, con servizio di ristorazione ...

La trasformazione di Luciano Punzo Luciano Punzo è uno dei protagonisti di Temptation Island 2021, reality in cui ha ricoperto i panni del tentatore, mettendo a rischio la storia d'amore di Manuela e Stefano.

I tavoli interni? Sono, e tra dieci giorni esatti lì si potrà accomodare per consumare solo chi ... Lavoro facendo caffè e cappuccini, il mio mestiere non è quello della. Chi sono io per ...... polizia,di finanza, ecc.) e narrare quanto accaduto. La denuncia può essere sporta in ... ad esempio, per lo stalking e il revenge porn , c'è tempo fino amesi per presentare querela. Per ...La Guardia costiera nell'ambito dei controlli sulla filiera della pesca ha effettuato ieri un'ispezione all’interno di una struttura balneare, con servizio di ristorazione ...Luciano Punzo è uno dei protagonisti di Temptation Island 2021, reality in cui ha ricoperto i panni del tentatore, mettendo a rischio la storia d'amore di Manuela e Stefano.