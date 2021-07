Tokyo 2020, tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi di finale (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) – Fabio Fognini e Camila Giorgi avanzano agli ottavi di finale nel torneo olimpico di tennis Tokyo 2020. In campo maschile il 34enne Fognini, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tabellone dei Giochi, ha sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4, 7-6 (7-4). agli ottavi, Fognini troverà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding, e l’indiano Sumit Nagal, n.160 Atp. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) – Fabioe Camilaavanzanodinel torneo olimpico di. In campo maschile il 34enne, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tabellone dei Giochi, ha sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4, 7-6 (7-4).troverà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding, e l’indiano Sumit Nagal, n.160 Atp. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

