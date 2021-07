Temptation Island Anticipazioni | Alessio lascia il programma senza Natascia?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ledella puntata in onda in prima serata su Canale 5 il 26 luglio 2021 rivelano che ci saranno non poche sorprese per l’epilogo di questa stagione. Nel primo dei due appuntamenti finali del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia verranno mostrati gli ultimi giorni delle coppie nei villaggi. Proprio durante questi ultimi il fidanzatoavrebbe vissuto dei momenti delicati, che lo avrebbero portato ad esternare una forte rabbia. La motivazione di tale atteggiamento risiederebbe in dei video che gli sarebbero stati mostrati nel pinnettu con oggetto la sua fidanzata, ritratta in atteggiamenti fin ...

Nella notte di lunedì 26 luglio, una parte del Resort Relais Is Morus , villaggio noto alle cronache televisive per ospitare le trame di, è andato distrutto a causa di un incendio; incendio che nulla ha a che fare con le fiamme che in queste ore stanno devastando l'Oristanese (il resort si trova a Santa Margherita di ...... è scoppiato anche all'hotel a quattro stelle 'Relais Is Morus' a Pula , sulla costa sud occidentale della Regione, nota location che ospita i protagonisti del reality di Canale 5. ...Anche il residence in cui girano Temptation Island è andato a fuoco, ma per motivi diversi da quelli che stiamo sentendo in questi giorni.Parte del Resort Relais Is Morus è andato distrutto. Il villaggio di Temptation Island, tra le fiamme nelle prime ore del mattino.