LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: attesa per Simone Alessio. Magda Wiet Henin sfida Hedaya Wahba (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.12 Nuovo allungo dell’egiziana! 11-7 il parziale ad un minuto dal termine dell’ultimo round. 6.09 Termina 9-3 il secondo round con Wahba che svetta sulla transalpina Wiet Henin. Tra poco l’atto decisivo di questo sedicesimo di finale femminile (-67kg). 6.07 Pareggio tra Egitto e Francia! Wiet Henin recupera ed annulla il margine di Wahba. 6.04 Inizia con il piede giusto l’incontro per Hedaya Wahba. L’egiziana conquista tre punti all’inizio del seconda fase. Insegue la ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.12 Nuovo allungo dell’egiziana! 11-7 il parziale ad un minuto dal termine dell’ultimo round. 6.09 Termina 9-3 il secondo round conche svetta sulla transalpina. Tra poco l’atto decisivo di questo sedicesimo di finale femminile (-67kg). 6.07 Pareggio tra Egitto e Francia!recupera ed annulla il margine di. 6.04 Inizia con il piede giusto l’incontro per. L’egiziana conquista tre punti all’inizio del seconda fase. Insegue la ...

