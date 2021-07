Corruzione: 6 anni e 4 mesi all’ex sindaco di Eboli (Di venerdì 23 luglio 2021) La seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Lucia Casale), ha condannato l’ex sindaco di Eboli (Salerno) Massimo Cariello, a 6 anni e 4 mesi di carcere, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cariello venne arrestato con l’accusa di Corruzione circa nove mesi fa, subito dopo la sua elezione a primo cittadino. Il sostituto procuratore di Salerno Francesco Rotondo aveva chiesto al giudice 9 anni di reclusione. Massimo Cariello, accusato di numerosi una episodi corruttivi nei Comuni di Eboli e Cava de’ Tirreni e’ stato difeso da ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 luglio 2021) La seconda sezione penale del Tribunale di Salerno (presidente Lucia Casale), ha condannato l’exdi(Salerno) Massimo Cariello, a 6e 4di carcere, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cariello venne arrestato con l’accusa dicirca novefa, subito dopo la sua elezione a primo cittadino. Il sostituto procuratore di Salerno Francesco Rotondo aveva chiesto al giudice 9di reclusione. Massimo Cariello, accusato di numerosi una episodi corruttivi nei Comuni die Cava de’ Tirreni e’ stato difeso da ...

