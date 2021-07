Ansaldi | «Negli ultimi anni abbiamo parlato troppo e dimostrato poco | dobbiamo cambiare»

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cristianparla dal ritiro del Torino in Val Gardena: queste le parole del giocatore granata Cristianparla dal ritiro del Torino in Val Gardena: queste le parole del giocatore granata riportate da TMW. TORINO – «Dopo gliduericostruire. E’ un Toro umile, che deve avere più fame. E’ l’unico modo per raggiungere gli obiettivi». OBIETTIVI – «...

Fra poco il terzino del Torino Cristian Ansaldi in conferenza stampa. Restate connessi con TorinoGranata.it per sapere che cosa dice. E' al quinto anno al Torino, che Torino sta ...Alla fine della seduta mattutina, è intervenuto in conferenza stampa Cristian Ansaldi. L'esterno argentino ha fatto il punto sui primi 10 giorni di ritiro, parlando delle prime impressioni su Juric e ...