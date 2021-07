(Di venerdì 23 luglio 2021) obbligatorio per andare al ristorante, al cinema, in palestra. È questo lo strumento scelto dal governo per non arrivare a ...

Alessandra Severini

Da venerdì 6 agosto il passaporto vaccinale diventa obbligatorio per andare al ristorante, al cinema, in palestra. È questo lo strumento scelto dal governo per non arrivare a ...

Alessandra Severini

Da venerdì 6 agosto il passaporto vaccinale diventa obbligatorio per andare al ristorante, al cinema, in palestra. È questo lo strumento scelto dal governo per non arrivare a ...