“VACCINARE IN PANDEMIA E’ ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA” SOS Varianti del Biologo Trinca e del Virologo Montagnier (Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’immagine di copertina il Biologo Franco Trinca e il Virologo Lui Montagnier di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: reportage di Gospa News «Secondo i più grandi virologi mondiali indipendenti dalle logiche di profitto delle multinazionali (Geert Vanden Bossche, Luc Montagnier e altri) VACCINARE in corso di PANDEMIA equivale ad un’ARMA di DISTRUZIONE di MASSA!». Non usa mezzi proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’immagine di copertina ilFrancoe ilLuidi Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: reportage di Gospa News «Secondo i più grandi virologi mondiali indipendenti dalle logiche di profitto delle multinazionali (Geert Vanden Bossche, Luce altri)in corso diequivale ad un’didi!». Non usa mezzi proviene da Database Italia.

