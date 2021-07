Sciopero di 8 ore, la protesta a Roma. «Regole chiare per le multinazionali» (Di giovedì 22 luglio 2021) lmeno duecento lavoratori e lavoratrici della Whirlpool hanno manifestato ieri a Roma dalla Stazione Termini al ministero dello Sviluppo economico per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. Nel frattempo in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo si è svolto uno Sciopero di otto ore che ha ottenuto l’adesione del 100% dei lavoratori. Una delegazione dei lavoratori, con i sindacati Fim, Fiom e Uilm, è stata ricevuta al Mise dai viceministri Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Todde. Quest’ultima ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) lmeno duecento lavoratori e lavoratrici della Whirlpool hanno manifestato ieri adalla Stazione Termini al ministero dello Sviluppo economico perre contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. Nel frattempo in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo si è svolto unodi otto ore che ha ottenuto l’adesione del 100% dei lavoratori. Una delegazione dei lavoratori, con i sindacati Fim, Fiom e Uilm, è stata ricevuta al Mise dai viceministri Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Todde. Quest’ultima ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

