Covid, tamponi a prezzi più bassi in farmacia fino al 30 settembre (Di giovedì 22 luglio 2021) prezzi ridotti per i tamponi ‘stana’ Covid in farmacia fino al 30 settembre. “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto”, si legge nella nota ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021)ridotti per i‘stana’inal 30. “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurareal 302021 la somministrazione di test antigenici rapidi acontenuti che tengano conto dei costi di acquisto”, si legge nella nota ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i positivi in 24 ore, 15 le vittime. Effettuati… - sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. ??… - RegLombardia : #LNews A fronte di 33.547 tamponi effettuati, sono 513 i nuovi positivi (1,5%). Stabili le terapie intensive (28)… - fisco24_info : Covid, tamponi a prezzi più bassi in farmacia fino al 30 settembre: E' quanto si legge nella nota diffusa da Palazz… - italiaserait : Covid, tamponi a prezzi più bassi in farmacia fino al 30 settembre -