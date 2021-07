Real Madrid, fissata domani la presentazione di David Alaba (Di martedì 20 luglio 2021) Il Real Madrid ha reso noto che domani, alle 12.30, è in programma la presentazione del difensore austriaco, David Alaba. Di seguito il comunicato ufficiale inerente la giornata che avrà come protagonista l’ex Bayern Monaco: “Il Real Madrid C. F. annuncia che domani, mercoledì 21 luglio, alle 12:30 alla Ciudad Real Madrid, David Alaba sarà presentato come nuovo giocatore del Real Madrid.In seguito, David ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Ilha reso noto che, alle 12.30, è in programma ladel difensore austriaco,. Di seguito il comunicato ufficiale inerente la giornata che avrà come protagonista l’ex Bayern Monaco: “IlC. F. annuncia che, mercoledì 21 luglio, alle 12:30 alla Ciudadsarà presentato come nuovo giocatore del.In seguito,...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid: Bale ha preso una decisione Commenta per primo Secondo As , arrivano nuove conferme sulla permanenza al Real Madrid di Gareth Bale. Reduce dal prestito al Tottenham, il calciatore gallese è sotto contratto fino a giugno 2022 e ha già respinto alcune proposte dalla MLS , desideroso di rispettare il suo ...

Calcio alle Olimpiadi, le stelle a Tokyo per l'oro ... Dani Olmo e Mikel Oyarzabal , ai quali si aggiungono altri calciatori, come Dani Ceballos dell' Arsenal e Marco Asensio del Real Madrid . Occhio al Brasile, capitano e leader della squadra ...

Real Madrid, la rosa è extralarge: serve sfoltire per arrivare a 25. I nomi in uscita TUTTO mercato WEB Real Madrid, rosa troppo lunga: tre big in vendita Il campionato spagnolo impone alle squadre una lista di 25 giocatori: il Real ne ha molti di più ed è pronto a sfoltire la sua rosa vendendo alcuni dei suoi pezzi pregiati ...

MILAN - Brahim Diaz: "Con Ancelotti ho parlato molto del club" Ci sono volute alcune settimane di trattativa con il Real Madrid, ma alla fine Brahim Diaz è tornato a vestire la maglia del Milan. Il prestito biennale oneroso con diritto di riscatto e controriscatt ...

