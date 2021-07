Emanuela Tittocchia | rivelazione dopo l’Isola dei famosi | “È davvero come appare”

(Di lunedì 19 luglio 2021)si lascia sfuggire alcune rivelazioni suldei, ecco cosa ha detto l’ex naufragala sua partecipazione aldeisi è lasciata andare ad interessanti rivelazioni, l’ex naufraga ha parlato delle grosse difficoltà che i naufraghi affrontano in Honduras. Intervistata dal settimanale Stop laha svelato: “La gente pensa che la vita che vedono in tv non sia quella, invece è così...

L'esperienza all' "Isola dei famosi" è finita da un po', eppure se ne continua a parlare.questa settimana ha concesso un'intervista al settimanale Stop , rilanciata da 'Biccy', in cui ha parlato dei lati negativi della permanenza in Honduras , come per esempio i ...questa settimana ha rilasciato un'intervista al settimanale Stop ed ha parlato de L'Isola dei Famosi . Esperienza che l'attrice rifarebbe, nonostante le scomodità ed i mosquitos. E ...L'esperienza all'«Isola dei famosi» è finita da un po', eppure se ne continua a parlare. Emanuela Tittocchia svela retroscena choc.Angela Melillo a L'Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia svela un retroscena: "Successa una cosa brutta" Emanuela Tittocchia ha rilasciato una lunga ...