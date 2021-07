Covid, in zona gialla con il 5% delle terapie intensiva e il 10% dei reparti ordinari occupati (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Governo e Regioni sono a lavoro per individuare i nuovi parametri del monitoraggio con il quale attribuire le fasce di colore alle Regioni. In particolare, secondo le ultime ipotesi emerse, si dovrebbe entrare in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive sarà superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supererà il 10%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo e delle regioni, l’ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Governo e Regioni sono a lavoro per individuare i nuovi parametri del monitoraggio con il quale attribuire le fasce di colore alle Regioni. In particolare, secondo le ultime ipotesi emerse, si dovrebbe entrare inse l’occupazioneintensive sarà superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella deisupererà il 10%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo eregioni, l’ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono ...

