Investe e non soccorre due ragazzi su uno scooter: il parata denunciato da sua madre (Di domenica 18 luglio 2021) Un gesto come non se ne vedono molti, ma che dimostrano come fortunatamente la coscienza civile non è morta. È fuggito ed è tornato a casa senza preoccuparsi di quell'incidente e di aver quasi ucciso ... Leggi su globalist (Di domenica 18 luglio 2021) Un gesto come non se ne vedono molti, ma che dimostrano come fortunatamente la coscienza civile non è morta. È fuggito ed è tornato a casa senza preoccuparsi di quell'incidente e di aver quasi ucciso ...

Advertising

xBruNope_ : RT @Domballoon: @Stef8383 Che c’entra, Mica mi hanno messo perche ero bello in A di vpg all’epoca ma xke eravamo tra le prime 5 sulla vecch… - Domballoon : @Stef8383 Che c’entra, Mica mi hanno messo perche ero bello in A di vpg all’epoca ma xke eravamo tra le prime 5 sul… - aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : - AlfonsoLandolf6 : @ADeLaurentiis @kisskissnapoli @Carloalvino @RafAuriemma @valterdemaggio Comunque il Napoli non è in difficoltà eco… -

Ultime Notizie dalla rete : Investe non Investe e non soccorre due ragazzi su uno scooter: il parata denunciato da sua madre Un gesto come non se ne vedono molti, ma che dimostrano come fortunatamente la coscienza civile non è morta. È fuggito ed è tornato a casa senza preoccuparsi di quell'incidente e di aver quasi ucciso un ragazzino. Notte di sangue a Senago nel Milanese, teatro di un gravissimo incidente stradale ...

Investe un ciclista e scappa in stato di shock: denunciata una insegnante Investe un ciclista di 60 anni sulla strada per Lido Conchiglie , la marina a nord di Gallipoli , si ... Ma così non è stato per nessuno dei due, entrambi di due Comuni dell'hinterland gallipolino, anche ...

Investe con l'auto ragazzi in moto e scappa, uno gravissimo Agenzia ANSA Pavia. Ubriaco litiga con tre ragazzini e li investe con auto, arrestato 18 luglio 2021 Un uomo, ubriaco, è stato arrestato la scorsa notte per tentato omicidio: dopo aver litigato con tre giovanissimi è salito a bordo della sua auto, li ha puntati e li ha schiacciati cont ...

Fiorentina, Antognoni torna sull'addio: il suo amarissimo sfogo La bandiera viola denuncia la freddezza della società viola nel congedarlo, ma arriva già la replica di Barone.

Un gesto comese ne vedono molti, ma che dimostrano come fortunatamente la coscienza civileè morta. È fuggito ed è tornato a casa senza preoccuparsi di quell'incidente e di aver quasi ucciso un ragazzino. Notte di sangue a Senago nel Milanese, teatro di un gravissimo incidente stradale ...un ciclista di 60 anni sulla strada per Lido Conchiglie , la marina a nord di Gallipoli , si ... Ma cosìè stato per nessuno dei due, entrambi di due Comuni dell'hinterland gallipolino, anche ...18 luglio 2021 Un uomo, ubriaco, è stato arrestato la scorsa notte per tentato omicidio: dopo aver litigato con tre giovanissimi è salito a bordo della sua auto, li ha puntati e li ha schiacciati cont ...La bandiera viola denuncia la freddezza della società viola nel congedarlo, ma arriva già la replica di Barone.