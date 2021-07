Udinese, Okaka: «Mai capitata una stagione contro la scorsa» (Di sabato 17 luglio 2021) La prima gara di Serie A contro la Juve è ancora lontana ma Okaka vuole partire col piede giusto: ecco le sue parole Stefano Okaka parla dell’inizio della nuova stagione a Udinese TV. «Ho fatto un grande gol ma è comunque un’amichevole, è sempre bello fare gol e dare il massimo anche in partite del genere. Stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa stagione. Infortuni? In tanti anni di carriera penso che sia la prima volta che mi capita una stagione con così tanti infortuni come la scorsa, l’importante però è sempre riprendersi e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) La prima gara di Serie Ala Juve è ancora lontana mavuole partire col piede giusto: ecco le sue parole Stefanoparla dell’inizio della nuovaTV. «Ho fatto un grande gol ma è comunque un’amichevole, è sempre bello fare gol e dare il massimo anche in partite del genere. Stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa. Infortuni? In tanti anni di carriera penso che sia la prima volta che mi capita unacon così tanti infortuni come la, l’importante però è sempre riprendersi e ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Udinese, Okaka avverte la Juve: 'Stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa stagione' - messveneto : Prima amichevole per l’Udinese: i bianconeri fanno poker e Gotti prova la difesa a quattro: Con gli sloveni del Bil… - junews24com : Okaka avverte la Juve: «Ho fatto un gran gol, iniziamo al meglio la stagione» - - sportli26181512 : Udinese, Bilje battuto 4-1: doppietta per Cristo: Protagonista l'attaccante spagnolo, in gol anche Okaka e Makengo… - Antonello_Ange : Comunque se l'udinese fa 433. Pussetto - Okaka - Deulo. Schifissimo non fa. E vogliono Lammers -