Che Tempo Che Fa, anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel cast (Di sabato 17 luglio 2021) Come era prevedibile, Che Tempo Che Fa è stato rinnovato anche per la stagione 2021/2022. Le nuove puntate andranno in onda a partire dal 3 ottobre su Rai 3. La scorsa edizione ha riscosso un grande successo, tanto che gli ascolti sono volati alle stelle. Sembra che il noto talk show, grazie alla presenza di nuovi ospiti ogni settimana e agli spazi dedicati all'intrattenimento, sia riuscito a trovare la formula vincente. Inoltre, l'abile conduzione di Fabio Fazio permette di rendere gli appuntamenti in prima serata dinamici e frizzati. La redazione, nelle ultime ore, ha rilasciato un annuncio importante tramite i social. Ai membri fissi del ...

