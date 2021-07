Libero De Rienzo | chi è Marcella Mosca | la moglie dell’attore morto all’improvviso?

(Di venerdì 16 luglio 2021)De, il celebre attore italianoieri sera, 15 luglio 2021, intorno alle 20 nella sua casa di Roma, lascia un grande lutto per il cinema nostrano, due figli piccoli di due e sei anni e una, la costumista e scenografa. Stando alle prime indiscrezioni, l’attore sarebbe stato stroncato da...

L'attore, regista e sceneggiatore italiano è morto il 16 luglio, all'età di 44 anni. Era nato a Napoli il 24 febbraio 1977. Nel corso della sua carriera sono tante le opere in cui è apparso, eccone ...L'attore, sceneggiatore e regista napoletanoDetrovato morto nella sua casa romana. A stroncarlo, all'età di 44 anni, un infartoROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 44 anni l’attore napoletano Libero De Rienzo.Nato a Napoli, si appassiona alla recitazione seguendo il padre Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Rec ...È morto Libero De Rienzo, fu Giancarlo Siani in Fortapasc: aveva 44 anni È morto Libero De Rienzo, l'attore aveva 44 anni. È morto stroncato da un infarto, come rivela la famiglia. Attore generazional ...