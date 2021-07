Autostrade - Anas, 435 cantieri rimossi in vista dell'esodo estivo - VIDEO (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo Aspi, anche Anas annuncia una riduzione dei cantieri sulle strade e Autostrade italiane in vista dell'esodo estivo. A partire dal 23 luglio e fino al 5 settembre, infatti, la società del Gruppo FS Italiane provvederà a rimuovere, sulla rete gestita (32 mila km), 435 degli 800 siti con lavori in corso che possono avere impatto sugli spostamenti vacanzieri. Le motivazioni. Tale decisione è stata presa non solo considerando il prevedibile aumento dei flussi stagionale, ma anche in virtù dell'evoluzione della crisi sanitaria: Per la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo Aspi, ancheannuncia una riduzione deisulle strade eitaliane in. A partire dal 23 luglio e fino al 5 settembre, infatti, la società del Gruppo FS Italiane provvederà a rimuovere, sulla rete gestita (32 mila km), 435 degli 800 siti con lavori in corso che possono avere impatto sugli spostamenti vacanzieri. Le motivazioni. Tale decisione è stata presa non solo considerando il prevedibile aumento dei flussi stagionale, ma anche in virtù'evoluzionea crisi sanitaria: Per la ...

