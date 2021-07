Oroscopo di oggi 14 luglio: Leone spossato e Bilancia innamorata (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Oroscopo del 14 luglio sarà determinato dall’influenza planetaria. Le combinazione degli astri e i loro transiti guideranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei 12 segni zodiacali. Alcuni di loro inseguiranno il sogno di vivere una giornata serena, mentre altri non vorranno rimanere fermi neanche per un secondo. Quando si parla di pianeti, è fondamentale tenere in considerazione i transiti quotidiani. Nella giornata di oggi, Sole e Mercurio saranno nel segno del Cancro, mentre Venere e Marte si troveranno in quello del Leone. La Luna si sposterà nella Vergine e Giove e Nettuno rimarranno nei Pesci. Per avere ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’del 14sarà determinato dall’influenza planetaria. Le combinazione degli astri e i loro transiti guideranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei 12 segni zodiacali. Alcuni di loro inseguiranno il sogno di vivere una giornata serena, mentre altri non vorranno rimanere fermi neanche per un secondo. Quando si parla di pianeti, è fondamentale tenere in considerazione i transiti quotidiani. Nella giornata di, Sole e Mercurio saranno nel segno del Cancro, mentre Venere e Marte si troveranno in quello del. La Luna si sposterà nella Vergine e Giove e Nettuno rimarranno nei Pesci. Per avere ...

