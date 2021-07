La Commissione Ue svela il pacchetto Clima | -55% CO2 entro il 2030

(Di mercoledì 14 luglio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Rivoluzione verde è un compito generazionale che deve unirci ed incoraggiarci perchè si tratta di garantire il benessere della nostra generazione e di quelle successive. Non c’è un compito più grande e più nobile di questo e l’Europa è pronta a guidare””. Così Ursula von der Leyen, presidente dellaeuropea, alla presentazione del maxipiano sulFitFor55 che prevede la riduzione del 55% delle emissioni di Co2ilin vista del loro azzeramentoil 2050.Molteplici le misure proposte tra cui, centrale, l’attribuzione di un prezzo al carbonio ...

Non c'è un compito più grande e più nobile di questo e l'Europa è pronta a guidare"". Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, alla presentazione del maxipiano sul clima ...