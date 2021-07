Liverpool | Klopp | “Van Dijk e Gomez migliorano”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Virgil e Joe lavoreranno con la squadra solo la mattina, nel pomeriggio andranno avanti con la riabilitazione, la fisioterapia, questo genere di cose. Nelle prossime quattro settimane, faremo un grande passo avanti“. Queste le parole di Jurgennel sito delsulle condizioni di van: i due perni della difesa dei Reds sono stati assenti per gran parte della passata stagione. Due gravi infortuni patiti tra ottobre e novembre del 2020 che hanno inciso enormemente sul rendimento del, che ha faticato per ottenere il terzo posto finale. Ai box anche Joel Matip e Trent ...

La risposta: non s'ha da fare, Chiesa rimane alla Juve, così come ha risposto nei giorni precedenti all'allenatore del, e c'è già un piano per rendere il giocatore classe 1997 uno dei ...... la rete con cui portò il Napoli in vantaggio al Santiago Bernabeu o al Manchester City (con Sarri), e anche quelle con cui (Ancelotti in panchina) stese ildie spaventò il Psg. ...“Virgil e Joe lavoreranno con la squadra solo la mattina, nel pomeriggio andranno avanti con la riabilitazione, la fisioterapia, questo genere di cose. Nelle prossime quattro se ...Traspare grande fiducia dalle parole di Jürgen Klopp sull’acquisto di Ibrahima Konaté. Il tecnico del Liverpool ha parlato del giovane difensore attraverso i canali ufficiali del club: “Prima di tutto ...