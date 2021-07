Lecco: autista eroe salva 25 bambini dalle fiamme prima che l’incendio divampi sul pullman (video) (Di martedì 13 luglio 2021) Lecco, intuisce che qualcosa non va. Che c’è un problema che potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei giovanissimi viaggiatori a bordo del pullman che sta guidando. Ed è così: ma intanto, l’autista eroe mette in salvo 25 bambini dalle fiamme, prima ancora che l’incendio divampi sul pullman… Incidente a Lecco, autista eroe salva 25 bambini dalle fiamme Se oggi 25 bambini ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021), intuisce che qualcosa non va. Che c’è un problema che potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei giovanissimi viaggiatori a bordo delche sta guidando. Ed è così: ma intanto, l’mette in salvo 25ancora chesul… Incidente a25Se oggi 25...

Advertising

Agenzia_Ansa : Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la… - repubblica : ?? Lecco, autobus con 25 bambini a bordo prende fuoco in galleria. L'autista riesce a salvarli tutti - repubblica : Lecco, un autobus con 25 bambini prende fuoco: l'autista-eroe li salva - Grunf62 : RT @Agenzia_Ansa: Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la corsia… - Ori254 : RT @La7tv: #intanto Lecco, un bus prende fuoco in una galleria e l'autista mette in salvo 25 bambini. -