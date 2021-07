Beautiful anticipazioni: Sally continua a fingere ma Flo indaga, cosa scopre? (Di martedì 13 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap americana. Come avrete visto, Flo ha capito che Sally sta nascondendo qualcosa e forse molto presto intuirà quello che la Spectra ha fatto…Sally dal canto suo, non ha voluto ascoltare le parole della dottoressa Escobar che la invitava a mettere fine a questa storia, dicendo a Wyatt di essere guarita ( anche se in realtà non è mai stata malata)…La ragazza è ossessionata dal suo ex e non vuole perderlo ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Chesuccederà nella puntata diin onda domani, 14 luglio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap americana. Come avrete visto, Flo ha capito chesta nascondendo quale forse molto presto intuirà quello che la Spectra ha fatto…dal canto suo, non ha voluto ascoltare le parole della dottoressa Escobar che la invitava a mettere fine a questa storia, dicendo a Wyatt di essere guarita ( anche se in realtà non è mai stata malata)…La ragazza è ossessionata dal suo ex e non vuole perderlo ma ...

