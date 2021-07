"Voglio andare a processo". Denise, rivelazioni clamorose alla sbarra? La bomba dell'ex pm (Di sabato 10 luglio 2021) Si parla ancora del caso di Denise Pipitone. O meglio, si parla dell'ex pm di Marsala, Mara Angioni, che rischia il processo a causa di alcune sue recenti rivelazioni sul caso. Dichiarazioni a 17 anni di distanza, rilasciate ai media, da parte della prima donna che indagò sulla scomparsa della bimba, avvenuta nel 2004 da Mazara Del Vallo. Parole che le sono valse l'apertura di un indagine per false dichiarazioni. Ma la Angioni non arretra di un millimetro, tira dritta per la sua strada e punta al processo: "Se ritrattassi e, abiurando, dichiarassi che quanto ho detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Si parla ancora del caso diPipitone. O meglio, si parla'ex pm di Marsala, Mara Angioni, che rischia ila causa di alcune sue recentisul caso. Dichiarazioni a 17 anni di distanza, rilasciate ai media, da partea prima donna che indagò sulla scomparsaa bimba, avvenuta nel 2004 da Mazara Del Vallo. Parole che le sono valse l'apertura di un indagine per false dichiarazioni. Ma la Angioni non arretra di un millimetro, tira dritta per la sua strada e punta al: "Se ritrattassi e, abiurando, dichiarassi che quanto ho detto ...

Advertising

RadioItalia : 'Ma stasera corri forte ti vedo appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare, e stasera la tua voce non è lonta… - onlyqng4l : voglio andare in un concerto di harry soltanto per vederlo ballare e cadere - SPRINGPEONYY : Sono nera giuro non riesco a smettere di piangere non ne va una giusta non voglio andare al matrimonio voglio solo tornare a casa mja - bellavke : voglio andare in libreria voglio andare in libreria voglio andare in libreria voglio andare in libreria voglio anda… - ONadde : Io mi pure autoconvinto che fosse più vicino, invece dobbiamo andare a Bacoli. Voglio murì ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio andare Mara Navarria: "Dopo Samuele ho fatto carriera" ... Niente Olimpiadi di Tokyo per Serena Williams: "Ora non voglio parlarne" › Olimpiadi di ... Allora Andrea mi ha consigliato di andare a correre, per scaricare la tensione. È stata la svolta: dopo ...

Grillo jr e caso fotocopia, la seconda vittima: "Stuprate e non credute da pm, non denuncerei più" Tante domande, ma perché? Mi sono chiesta chi me lo ha fatto fare di andare dai carabinieri e ... Fa parte della mia vita, ormai, questa vicenda, ma io voglio solo giustizia". E poi conclude: "Perché ...

Vicenza, Diaw: “Non pensavo di andare via da Monza. Ora voglio arrivare il più in alto possibile” Trivenetogoal ... Niente Olimpiadi di Tokyo per Serena Williams: "Ora nonparlarne" › Olimpiadi di ... Allora Andrea mi ha consigliato dia correre, per scaricare la tensione. È stata la svolta: dopo ...Tante domande, ma perché? Mi sono chiesta chi me lo ha fatto fare didai carabinieri e ... Fa parte della mia vita, ormai, questa vicenda, ma iosolo giustizia". E poi conclude: "Perché ...