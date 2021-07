Mamma Jorginho | «Voleva il Brasile | ora vince con l’Italia»

(Di sabato 10 luglio 2021) Ladiha parlato del figlio, protagonista conall’Europeo e snobbato in passato dalMaria Tereza,di, è stata intervistata da globoesporte.com e ha parlato della scelta del figlio di giocare per.«Aveva parlato con la nazionale brasiliana. Gli hanno chiesto di aspettare, ma avrebbe aspettato fino a quando? La carriera di calciatore è breve. Ha detto che ilgli chiedeva di aspettare, ma la nazionale italiana lo chiamava. Avrebbe voluto (giocare per il, ndr.), ma non era ...

È la carezza di una. È la stella cadente che, più che meteoriti, contiene sogni. Immagini. ... Ora Elena si sente come un tifoso italiano dopo il rigore didi martedì sera: felice, ..., adesso, divide la sua vita con Chaterine Harding , ex dell'attore Jude Law, edel suo terzo figlio. Ha però ottimi rapporti anche con Natalia, la madre dei primi due bambini. ...