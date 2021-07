Orso di Leonardo da record, disegno venduto per 10 milioni di euro (Di giovedì 8 luglio 2021) Una “Testa di Orso” di Leonardo da Vinci (1452 -1519) ha stabilito il nuovo record mondiale per un disegno del genio del Rinascimento: lo studio approfondito della testa dell’animale, che misura appena 7 x 7 cm, è stato aggiudicato per 8.857.500 sterline (pari a 10.327.845 euro o 12.196.778 dollari) questa sera all’asta da Christie’s a Londra. Si tratta di uno degli otto disegni superstiti di Leonardo ancora in mani private al di fuori della British Royal Collection di Windsor e delle Devonshire Collections di Chatsworth. Partito da una stima di 5 milioni di sterline ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Una “Testa di” dida Vinci (1452 -1519) ha stabilito il nuovomondiale per undel genio del Rinascimento: lo studio approfondito della testa dell’animale, che misura appena 7 x 7 cm, è stato aggiudicato per 8.857.500 sterline (pari a 10.327.845o 12.196.778 dollari) questa sera all’asta da Christie’s a Londra. Si tratta di uno degli otto disegni superstiti diancora in mani private al di fuori della British Royal Collection di Windsor e delle Devonshire Collections di Chatsworth. Partito da una stima di 5di sterline ...

