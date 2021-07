Flavia Pennetta mamma tris: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo Federico e Farah, Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il terzo figlio: la cicogna atterrerà entro fine anno Entro fine anno una cicogna si poserà nuovamente sul tetto di casa Fognini – Pennetta. Dopo Federico e Farah, infatti, la coppia d’oro del tennis italiano è in attesa del terzo figlio. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista, con un post sui social in cui, a corredo di una foto in cui i suoi due figli le baciano il pancione, in trepidante attesa per l’arrivo del fratellino o della sorellina, scrive: “Dicono che tre sia il numero perfetto. Ed io credo sia così, perchè con tre parole posso dire tutto ciò che provo ... Leggi su zon (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo Federico e Farah,e Fabio Fognini aspettano il terzo figlio: la cicogna atterrerà entro fine anno Entro fine anno una cicogna si poserà nuovamente sul tetto di casa Fognini –. Dopo Federico e Farah, infatti, la coppia d’oro del tennis italiano è in attesa del terzo figlio. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista, con un post sui social in cui, a corredo di una foto in cui i suoi due figli le baciano il pancione, in trepidante attesa per l’arrivo del fratellino o della sorellina, scrive: “Dicono che tre sia il numero perfetto. Ed io credo sia così, perchè con tre parole posso dire tutto ciò che provo ...

