Luigi Passariello | svolta nel coordinamento della DC di Caserta

(Di mercoledì 7 luglio 2021)è il nuovo coordinatore provincialeDemocrazia Cristiana di. La nomina è arrivata nel corso di un importante incontro tra i vertici apicali del partito in Campania, in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo autunno anche nella città diavrà il compito di rafforzare e allargare la crescita sull’intero territorio di Terra di Lavoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DEMOCRAZIA CRISTIANA – Il prof Luigi Passariello nominato coordinatore provinciale

Il Denaro

quale Coordinatore della Democrazia Cristiana di Caserta e Provincia. Congratulazioni ed Auguri di buon lavoro vengono rivolti, in diretta telefonica, al neo - coordinatore ... CASERTA. In vista delle prossime Elezioni Amministrative che si terranno nel prossimo Autunno in larga parte dei Comuni d'Italia oltre ad importanti Capoluoghi di Provincia e di Regione come ...