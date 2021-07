(Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli ha scelto di puntare su Giovanni Didopo che il terzino oltre ad aver mostrato le sue qualità nel corso del Campionato sta anche disputando un ottimo Europeo con l'Italia, che questa sera sfiderà la Spagna in semifinale. Infatti, il club azzurro ha deciso di blindare il terzino destroal, ma al riguardo Nicolò Schira sostiene che non sia un vero e proprio rinnovo, ma bensì il Napoli abbia solo scelto di utilizzare l'dire il contratoalche era prevista nell'accordo ce sarebbe scaduto nel 2025. ECCO IL ...

Advertising

gilnar76 : Di Lorenzo estende il contratto: De Laurentiis sceglie l'opzione fino al 2026 #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - FabioOffreda : RT @_SiGonfiaLaRete: Sky – #Napoli, Di Lorenzo estende il contratto fino al 2026 - _SiGonfiaLaRete : Sky – #Napoli, Di Lorenzo estende il contratto fino al 2026 -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo estende

GonfiaLaRete

... realtà di respiro internazionale fondata a San Gimignano nel 1990 daFiaschi , Mario ... nei pressi di Panzano in Chianti e nel cuore del Chianti Classico, Tenuta Casenuove sisu una ...La geometrica scultura vegetale sisu 3000 metri quadrati nei campi antistanti Agri Berroni,... ed uno dei pochi in Italia) in collaborazione conDe Laugier, che in una vicina dimora ...Dalla redazione di Sky Sport arriva la notizia del prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo fino al 2026. Come specificato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter: ...E’ notizia degli ultimi minuti quella lanciata da Sky Sport che riguarda Giovanni Di Lorenzo. Il terzino si legherà al Napoli fino al 2026 e continuerà il suo rapporto con gli azzurri. Il giornalista ...