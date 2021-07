“Siamo in seria difficoltà nel trovare personale”, l’appello del ristoratore campano (Di venerdì 2 luglio 2021) Quante volte ci Siamo sentiti dire che il problema sia l’assenza di lavoro o che gli imprenditori non facciano contratti o paghino sfruttando? Molte e a buona ragione. Tuttavia non è sempre così. Durante una diretta Instagram il senatore di Italexit Gianluigi Paragone racconta l’altra faccia della medaglia. “Non è vero che nel mondo del commercio, della ristorazione vogliono fare i furbi. Ci sono imprenditori che in un momento come questo in cui si può ricominciare a fare impresa, soprattutto nel mondo della ristorazione, lamentano la mancanza di personale. Io voglio andare a vedere…”. Esordisce così il senatore, varcando l’ingresso del locale Saporito ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 luglio 2021) Quante volte cisentiti dire che il problema sia l’assenza di lavoro o che gli imprenditori non facciano contratti o paghino sfruttando? Molte e a buona ragione. Tuttavia non è sempre così. Durante una diretta Instagram il senatore di Italexit Gianluigi Paragone racconta l’altra faccia della medaglia. “Non è vero che nel mondo del commercio, della ristorazione vogliono fare i furbi. Ci sono imprenditori che in un momento come questo in cui si può ricominciare a fare impresa, soprattutto nel mondo della ristorazione, lamentano la mancanza di. Io voglio andare a vedere…”. Esordisce così il senatore, varcando l’ingresso del locale Saporito ...

